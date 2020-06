Lavori sulla Parma-La Spezia, treni sospesi tra Pontremoli e Berceto

La Spezia - Interventi di potenziamento e manutenzione all’infrastruttura ferroviaria fra Berceto e Pontremoli, sulla linea Parma-La Spezia. Nello specifico Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà interventi all’interno della galleria Martini, fra le stazioni di Berceto e Borgo Val di Taro, dove sarà completamente rinnovata la linea di alimentazione elettrica.



L’interruzione della linea permetterà interventi di manutenzione straordinaria anche al viadotto ferroviario in prossimità della stazione di Borgo Val di Taro, oltre che a ponti, gallerie, binari e impianti di segnalamento.



Complessivamente saranno fino a 40 i tecnici Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici e 15 i mezzi d’opera impegnati giornalmente.



Investimento complessivo circa 3 milioni di euro.



Per consentire le attività, programmate da RFI, la circolazione ferroviaria fra le due stazioni sarà sospesa da domenica 14 giugno a martedì 21 luglio 2020.



I treni regionali modificheranno gli orari e sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi. Interessati anche i collegamenti Pisa – Bergamo e Livorno – Milano.



I nuovi orari sono consultabili sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria. Digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.