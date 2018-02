Lavori in corso, chiude l'ascensore del castello

La Spezia - Atc Esercizio, l'azienda di trasporto pubblico alla Spezia informa che, giovedì 22 febbraio, l'ascensore del Castello di San Giorgio alla Spezia verrà chiuso per manutenzione programmata. L'ascensore verticale, che dal Poggio porta in Via XX settembre non funzionerà dalle 9 alle 10.30 circa, l'ascensore inclinato, che da Via XX settembre porta in Via XXVII Marzo non sarà in servizio dalle 10 alle 11.30 circa.