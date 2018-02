La Spezia - Da oggi, sino a termine lavori, sarà chiusa via del Giglio a Bragarina e il servizio Atc sarà pertanto modificato. La linea 5, in direzione via di Birano, una volta giunta al capolinea di Bragarina proseguirà lungo via Elba, via Sardegna, via Federici, via del Canaletto, piazza Concordia e regolare. La linea 18 durante il periodo scolastico effettuerà via Liguria, via delle Grazie, via Michele Rossi e regolare.