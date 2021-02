Lavori di manutenzione, chiusure notturne per lo svincolo di Vezzano

La Spezia - Salt comunica che, per eseguire lavori di manutenzione, la rampa di svincolo di Vezzano in uscita dal raccordo autostradale Santo Stefano-La Spezia viene chiusa secondo il seguente programma:



dalle ore 22.00 del giorno 01.02.2021 alle ore 06.00 del giorno 02.02.2021;

dalle ore 22.00 del giorno 02.02.2021 alle ore 06.00 del giorno 03.02.2021;

dalle ore 22.00 del giorno 03.02.2021 alle ore 06.00 del giorno 04.02.2021;

dalle ore 22.00 del giorno 04.02.2021 alle ore 06.00 del giorno 05.02.2021.

Quest’ultima chiusura (4-5 febbraio) sarà posta in atto solo qualora non sia stato possibile, per cause tecniche o meteorologiche, concludere i lavori nella nottata precedente.



Gli utenti potranno usare la vicina uscita di “Lerici – Porto” e la SS1 Aurelia in direzione di Sarzana; in alternativa, potranno uscire dalla A12 a Sarzana e percorrere la SS1 Aurelia in direzione di La Spezia.