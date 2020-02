Lavoratori in nero al mercatino del venerdì, pioggia di multe

La Spezia - Nella giornata di venerdi, personale dell' Ispettorato del Lavoro supportati da agenti dl nucleo di Polizia amministrativa della Polizia Locale, hanno dato luogo a controlli ispettivi nel mercato settimanale di viale Garibaldi. L'intento era quello di individuare l'utilizzo nei banchi di lavoratori in nero a tutela del lavoro regolare e della leale concorrenza tra gli stessi operatori del mercato. Tre titolari di altrettanti attività su area pubblica sono stati sanzionati. In un caso era all'opera in un banco di abbigliamento, un lavoratore straniero regolare sul territorio nazionale, in assenza di alcun rapporto lavorativo. Nell'occasione è stata comminata una sanzione di 1800 euro cui consegue la sospensione dell'attività ed ulteriore sanzione di 1900 euro. In altri due posteggi, sempre relativi a vendita di vestiario ed accessori per la persona, è stata accertata la presenza al lavoro di due collaboratori familiari non in regola con conseguente obbligo di assicurarli ad Inail ed Inps, oltre l'applicazione di sanzione amministrativa pari a 125 euro per ogni collaboratore non assicurato. La Polizia Locale ad uno dei tre titolari di posteggio ha contestato sanzioni per violazioni al codice del consumo, essendo stata posta in vendita merce usata senza la pubblicizzazione della particolare caratteristica dei prodotti in vendita.