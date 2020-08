Lavoratore del Ferdeghini positivo al Covid, nessun dipendente dello Spezia coinvolto

La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica che un lavoratore operante all'interno dell'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini", è risultato positivo al test per la rilevazione del Covid 19, svolto nella matinata di ieri, martedì 25 agosto. Le autorità competenti sono state prontamente informate ed il lavoratore, attualmente asintomatico, ha iniziato la quarantena, come sancito dal protocollo governativo. Non ha comunque avuto contatti con la squadra perché dopo la promozione non sono più passati da Via Melara. La persona sta bene, mentre sono risultati negativi tutti i dipendenti della società, che come da prassi ripeteranno gli esami nei prossimi giorni.