Latitante dopo due rapine si costituisce davanti al carcere

La Spezia - Si è costituito ieri sera presentandosi davanti al carcere della Spezia il 47enne di origine palermitana che un mese fa si era reso responsabile di due rapine in altrettante banche della provincia.

L'uomo infatti nel primo pomeriggio del 21 giugno aveva cercato di svaligiare un istituto in via Sobborgo Emiliano a Sarzana (QUI) senza però rubare nulla mentre poche ore dopo a Piana Battolla era fuggito con un bottino di circa duemila euro da un'altra banca (QUI).

Le indagini immediatamente avviate dalla Squadra Mobile avevano però permesso di identificarlo immediatamente e far emettere nei suoi confronti una richiesta di misura cautelare da parte dell'autorità giudiziaria. Il soggetto si trovava quindi in stato di latitanza e probabilmente stanco di essere braccato dalle forze dell'ordine ha deciso di costituirsi spontaneamente.