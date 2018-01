Latitante arrestato dentro un edificio abbandonato

Un giovane condannato per furto è stato trovato questa notte dai carabinieri a Fossamastra. Accertamenti in atto su altri tre soggetti.

La Spezia - Erano in quattro a dormire all'interno di un palazzo abbandonato a Fossamastra. Uno di loro si è rivelato essere ricercato per furto ed è stato arrestato. Sono state voci e schiamazzi ad attirare i carabinieri della radiomobile del Nor spezzino a controllare un edificio che avrebbe dovuto essere vuoto in una zona immediatamente retrostante il porto. Tra quelle mura invece dimoravano quattro uomini, sottoposti a controllo. Tra questi un giovane di nazionalità rumena su cui gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un reato di furto. L'uomo è stato condotto in carcere, mentre sono in corso accertamenti sulle altre tre persone identificate dai militari dell Arma nello stabile abbandonato.