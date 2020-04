Lancia l'eroina e fugge alla vista delle sirene, ma non va lontana

La Spezia - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Spezia hanno denunciato ieri una donna di 38 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La spezzina, non avendo addotto valide giustificazioni alla sua presenza fuori dall’abitazione, è stata anche sanzionata per la violazione delle disposizioni in vigore per il contenimento del covid-19. Gli uomini dell'Arma avevano ricevuto da Migliarina alcune segnalazioni circa la presenza in strada di persone in atteggiamento contrastante con le misure in vigore per il contenimento del Covid-19. Individuata una donna, già nota ai militari, l'hanno avvicinata. Questa, alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi, gettandolo per terra, di un involucro contenente 9 porzioni di eroina dal peso complessivo pari a 3 grammi. La droga è stata prontamente recuperato dai militari.