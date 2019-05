Lancia il pacchetto sospetto sotto un'auto e si dà alla fuga

Arrestato un 25enne all'Umbertino, la sua "attività" era stata segnalata dai cittadini.

La Spezia - Via Milano era finita tra le segnalazioni di molti residenti dell'Umbertino negli ultimi periodi. Crocchi di persone e un via vai sospetto nottetempo avevano allarmato alcuni cittadini, che avevano a quel punto informato i carabinieri di questa anomala attività. Ieri è scattato un controllo da parte degli uomini della stazione principale, una rete in cui è finita un cittadino 25enne originario del Gambia. I militari si sono avvicinati a lui per un normale controllo, ma appena viste le divise il giovane si è lanciato in una precipitosa fuga durante la quale si è liberato di un involucro, lanciato sotto un'auto in sosta.



Un breve inseguimento e i carabinieri, dopo aver bloccato il sospetto, hanno recuperato anche il sacchettino dall'asfalto. Dentro c'erano circa dieci dosi di marijuanaì. Terminata la perquisizione, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti in attesa di udienza che si terrà domani 2 maggio. "L'arresto di ieri è il riscontro dell'attenzione che l'Arma rivolge alle richieste e segnalazioni che provengono da parte dei cittadini, la cui collaborazione è fondamentale per prevenire e reprimere efficacemente i vari fenomeni delittuosi".