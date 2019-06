Lancia il fumo sotto una macchina, ma finisce ugualmente in manette

La Spezia - Ieri i carabinieri della sezione operativa del Nor della Spezia, durante un servizio coordinato di controllo del territorio e in particolare del Quartiere Umbertino hanno proceduto al controllo di un gruppo di giovani di origine extracomunitaria.

I ragazzi erano stati notati dai militari in atteggiamenti sospetti e una volta avvedutisi dell'arrivo delle forze dell'ordine uno di questi ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo sotto una macchina parcheggiata. Immediatamente recuperato dai carabinieri il pacchetto è risultato contenere 43 grammi di hashish frazionato in dosi di varia pesatura.



Tutti i giovani sono stati quindi accompagnati in caserma per più approfonditi accertamenti al termine dei quali un gambiano di 23 anni è stato tratto in arresto per la detenzione ai fini di spaccio della droga recuperata.