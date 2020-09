Ladro di biciclette mancato, ma la denuncia che arriva è reale

La Spezia - Neanche le urla dalla finestra della proprietaria della bicicletta hanno fatto desistere il lavoro di pinze e tronchesi attorno al palo a cui il velocipede era assicurato. Lunedì sera in zona Canaletto, una signora viene avvertita della figlia del tentativo di furto della propria bici legata in strada. Al lavoro un uomo, che alle grida della cittadina ha pensato bene di rispondere con una sequela di insulti, prima di desistere quando ormai una volante della Polizia era sulle sue tracce.

Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le varie testimonianze ed una precisa descrizione dell’uomo, riconducevano le indagini ad un soggetto già noto agli uffici, riuscendo poco dopo a rintracciarlo presso il domicilio ancora vestito come dalla descrizione fornita dalle donne. Si tratta di un cittadino marocchino di 39 anni, già noto alle forze di polizia per numerosi precedenti penali tra cui furto, rissa, ubriachezza molesta ed abbandono di minori. Accompagnato in Questura presso gli uffici della Squadra Volante e denunciato in stato di libertà in ordine al reato di tentato furto aggravato.