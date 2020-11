La truffa perfetta: si fa versare 600 euro su una carta promettendo un finanziamento

La Spezia - Lo scorso mese di giugno un uomo domiciliato alla Spezia ha sporto denuncia contro ignoti presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura della Spezia in quanto, necessitando di un finanziamento, aveva aderito a un annuncio pubblicato su un social network da un utente privato, che offriva prestiti a tasso vantaggioso entro 72 ore dalla richiesta. Si trattava, invece, di una truffa che è costata all'uomo circa 600 euro.



Il malcapitato riferiva di aver contattato tramite email l’offerente e, seguendo le indicazioni che gli venivano fornite telefonicamente, dopo alcuni messaggi tramite Whatsapp, aveva effettuato una prima ricarica su carta Poste Pay Evolution di 217 euro quale copertura assicurativa del prestito e, successivamente, con analoga modalità di pagamento, autorizzato due ricariche per una somma complessiva di 377 euro quale pagamento delle tasse bancarie.

A transazioni avvenute la vittima veniva informata che per completare l’iter autorizzativo avrebbe dovuto effettuare un ulteriore versamento di 188 euro per il pagamento dell’Iva e a quel punto realizzava di essere stato raggirato e si rivolgeva alla Polizia di Stato.

Gli agenti iniziavano una propria attività investigativa e, a seguito degli accertamenti effettuati, risalivano alla titolare della carta Poste Pay beneficiaria delle ricariche, evidenziando ulteriori analoghe ricariche di terzi, presumibilmente vittime di simili raggiri, nonché numerosi pagamenti e prelievi in valuta estera effettuati in Nigeria, utilizzando la medesima carta.

Sulla base degli elementi raccolti il personale della Questura ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa in concorso con ignoti una donna italiana 51enne incensurata residente in provincia di Avellino.