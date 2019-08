La segnalazione di Adoc, Iren: "Annullati i contratti e avviata istruttoria interna"

La Spezia - In merito a quanto riportato su alcuni organi di stampa in relazione al comportamento scorretto di un agente di vendita porta a porta incaricato da Iren Mercato, la società comunica di aver dato seguito tempestivamente alla segnalazione ricevuta da Adoc, consentendo l’esercizio di ripensamento al cliente e annullando pertanto gli effetti dei contratti sottoscritti, e avviando una istruttoria interna per la verifica dei fatti.

"Iren Mercato - si legge in un comunicato dell'azienda - è molto attenta a stabilire con i cittadini un rapporto trasparente. La presenza di Iren sul territorio passa attraverso la fiducia che i Clienti hanno espresso nell’azienda: sulla base di una indagine effettuata recentemente oltre il 99% dei Clienti sono rimasti soddisfatti per l’esperienza di acquisto. I prezzi proposti, i servizi offerti ed anche il modo con i quali sono stati presentati hanno evidentemente trovato il gradimento delle persone.

Per continuare in questo percorso di fiducia, Iren Mercato informa di aver messo a disposizione dei consumatori la possibilità - prima di aprire la porta - di chiamare il numero verde 800 969696, e chiedere conferma del nominativo dell’agente che si è presentato presso l'abitazione. Questa semplice telefonata è uno strumento utilissimo perché consente di poter aprire con tranquillità la propria porta di casa ed ascoltare in tutta sicurezza le promozioni e i servizi che vengono proposti e possono essere di interesse.

L’azienda seleziona inoltre i propri agenti formandoli continuamente e imponendo loro di attenersi a regole che si basano sulla trasparenza nonché rendendoli ben riconoscibili ai Clienti: ogni agente Iren, oltre ad avere un cartellino con il logo Iren, ha sul medesimo indicato ben chiaro nome e cognome cosicché ciascun cittadino possa riconoscere bene chi ha davanti e possa, con

una semplice telefonata, verificare ed essere sicuro di trattare con un agente incaricato da Iren.

Tutte le offerte proposte da Iren Mercato, assieme a tante altre informazioni sui servizi offerti, sono inoltre consultabili sul sito www.irenlucegas.it".