La prima crociera del 2019 è decisamente bagnata

Un nubifragio si è abbattutto per tutta la notte sulla città: allagamenti diffusi nei quartieri. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio.

La Spezia - L'allerta gialla ci accompagnerà fino alle 15 lasciandosi finalmente alle spalle il nubifragio montato nella notte e che non ha mai mollato almeno fino alle 9 di questa mattina, proprio quando i primi crocieristi facevano capolino in città, bardati dalle loro mantelle e forse anche un po' sorpresi dal clima e dal cielo non esattamente da cartolina. Piogge diffuse su tutti i settori, tramutatesi in veri e propri temprali con un abbassamento generale delle temperature anche se alla fine lo Spezzino pare essere quello meno colpito. Dal pomeriggio la situazione si attenuerà ma sono stati diversi gli alberi piegati dal vento e le zone allagate. Così Enrico, un nostro lettore, che ci scrive da Via Fontevivo: "È una cosa indecente passare dalle carceri, l'acqua ti entra in macchina". In città i disagi hanno caratterizzato le tradizionali zone rosse della pioggia. Molo Italia e Morin hanno fatto i conti con il mare che ha oltrepassato le barriere artificiali, invadendo le banchine. Alla Maggiolina, lato Esselunga, gli allagamenti hanno reso necessario il blocco della circolazione. Alla vecchia biblioteca Beghi, prossima sede dell'Archivio comunale, il sottopasso si è allagato, come da tradizione. Anche il sottopasso ferroviario della chiesa di Migliarina è di nuovo sott'acqua. Problemi anche in Via Carducci in zona Eurospin dove i tombini hanno ributtato in circolo l'acqua, nelle adiacenze del supermercato Eurospin.