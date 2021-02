La prefetta: "Siamo in zona gialla, ma non abbassiamo la guardia"

La Spezia - La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di contrasto al Covid ancora all’ordine del giorno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto questa mattina, in videoconferenza, dalla prefetta Maria Luisa Inversini. Hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze di polizia, l’assessore alla sicurezza del Comune della Spezia, Filippo Ivani, e la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli.

Essendo tornata la Liguria in zona gialla, particolare attenzione sarà dedicata in questo fine settimana alla verifica delle disposizioni anticontagio. "Siamo finalmente riusciti ad allentare le restrizioni - ha affermato la prefetta - e questo costituisce una boccata di ossigeno anche per tanti esercizi commerciali. Ma guai ad abbassare la guardia, il virus è ancora fra noi e dobbiamo continuare a rispettare le regole e adottare corretti e attenti comportamenti individuali. Evitiamo assembramenti e usiamo la mascherina".

Nel corso della riunione è stata anche affrontata la situazione di via dei Colli alla Spezia, per la quale alcuni residenti hanno manifestato la propria preoccupazione per la presenza di un gruppo di giovani che si starebbero rendendo protagonisti di comportamenti incivili e violenti. Pur non rilevando ad oggi segnalazioni o denunce presso gli uffici delle forze di polizia, è stata disposta l’intensificazione dei servizi delle pattuglie in quella zona.