La precisazione: "Nessun avventore all'interno del bar e pertanto nessuna violazione contestabile"

La Spezia - A proposito dell'episodio che ha visto protagonista un bar del quartiere Umbertino visitato dagli agenti della Polizia locale della Spezia nell'ambito dei consueti controlli per il rispetto delle disposizioni anticontagio è pervenuta alla nostra redazione la precisazione dell'avvocato Luigi Fornaciari Chittoni che per conto del cliente chiarisce che all'interno del locale non c'era alcun avventore e pertanto il titolare dell'attività che ha subito la sanzione non ritiene di aver violato alcunchè perché le persone si trovavano ben al di fuori del bar e, ad almeno 7-8 metri di distanza, si stavano allontanando.