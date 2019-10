La pioggia sta arrivando sullo Spezzino, allerta arancione fino alle 18

Le precipitazioni avranno il loro culmine fra le 11 e le 15, per ora non ci sono disagi su strade ed autostrade. Treni in ritardo per Pisa e Genova. Il punto.

La Spezia - Notte di pioggia in Liguria, da Ponente sino a Levante dove è arrivata questa mattina. Per ora la situazione è sotto controllo anche perché le precipitazioni non hanno raggiunto un'intensità molto forte: il picco è previsto fra le 11 e le 15. Dalle isole, Sardegna e Corsica, stanno giungendo in continente celle temporalesche che, risalendo il Mar Ligure, raggiungono le coste. Monitorati ovviamente anche i corsi d'acqua, nello Spezzino Vara e Magra. L'allerta meteo rimarrà arancione fino alle 18 di oggi, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte. Per il momento ha retto piuttosto bene il nodo ferroviario compreso tra Genova e Pisa. Risultano in ritardo il Regionale 2299 per Pisa Centrale delle 9.11 che al momento ha accumulato 40 minuti di ritardo, disagi anche per chi sta andando a Genova: il treno regionale 11365 delle 9.50 per Brignole ha accumulato finora un ritardo di 25 minuti.