La pioggia se ne va, ma sarà una giornata nuvolosa

La Spezia - Dopo la conclusione dell’allerta fissata per la mezzanotte, deboli precipitazioni hanno interessato lo spezzino e l’entroterra di Levante (anche localmente nevose in quota). Si segnalano i 14.6 millimetri a Casale di Pignone, 13 a Levanto San Gottardo, 10 a Padivarma e Carro. Attualmente il cielo si presenta nuvoloso su gran parte della regione salvo qualche locale apertura sull’estremo Ponente; non sono in atto precipitazioni con venti settentrionali che, nella notte, hanno dato origine ad alcune raffiche intense: 106.9 km/h a Fontana Fresca (Genova), 90.4 al Lago di Giacopiane. Ancora sotto osservazione il mare: la boa di Capo Mele segnala attualmente un’altezza di onda significativa di 2 metri e 46 centimetri ma ha raggiunto anche i 2.97. L’altezza massima ha toccato i 5.08 mentre il periodo di picco è arrivato a ben 11 secondi andando, poi, a diminuire.



Per quanto riguarda le temperature (situazione alle ore 7.45) sono le stazioni in quota a farla da padrone: -5.7 a Poggio Fearza (Imperia), -4.2 a Sella di Gouta (Imperia), -3.5 a Monte Settepani(Savona). -2.2, invece, ad Alpe Vobbia (Genova) e Casoni di Suvero (La Spezia). Minima più alta a Camogli (Genova) con 8.2.



Queste le minime nelle città capoluogo:

Imperia 6.2

Savona 6.1

La Spezia 5.1



(fonte Arpal)