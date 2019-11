La pioggia punteggia una giornata nuvolosa con mare agitato

La Spezia - Una serie di impulsi perturbati interesserà a più riprese la nostra regione nei prossimi giorni. Oggi Liguria divisa in due: da poco a irregolarmente nuvoloso a Ponente, nubi irregolari e più compatte a Levante con piogge sparse e possibili isolati rovesci in particolare sui rilievi. I fenomeni andranno gradualmente ad esaurirsi nel corso del pomeriggio. I venti saranno inizialmente forti meridionali a Levante, in attenuazione per poi divenire in prevalenza settentrionali su tutta la regione. Il mare risulterà localmente agitato sulle coste di Levante, molto mosso a Ponente.



Segnalazioni di Protezione Civile: bassa probabilità di temporali forti sul Centro-Levante, precipitazioni significative sul Levante, mare agitato con mareggiate residue e venti forti a Levante.



(fonte Arpal)