La palma del Due giugno perde i pezzi, prima la potatura poi le verifiche

Il forte vento ha falciato la pianta e sono caduti un paio di rami. Dall'assessorato alla difesa del suolo: "Siamo già intervenuti, seguirà una verifica dell'alberatura".

La Spezia - Un tempaccio che non si vedeva da giorni. Un vento fastidioso che ha falciato ombrelli e la palma che troneggia vicino alla pista pista da corsa tra l'entrata dell'istituto Mazzini e le scuole primarie nel parco del Due giugno. Stamani il gelido soffio invernale ha tormentato a tal punto la gigantesca pianta da far cadere pinne e rachidi in blocco.

Al di là della sorpresa, chi doveva andare a prendere i bambini a scuola ha tradotto tutto quel frusciare e le cadute in un serio pericolo partendo dal presupposto che la mastodontica pianta si trova in un punto di passaggio molto utilizzato.



Mentre il vento continuava a soffiare la pianta si piegava vistosamente e la situazione ha richiesto il necessario intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale. La palma è stata transennata e ora resta da capire di cosa necessiti per non rappresentare un pericolo per chi ci passa accanto.

Dall'assessorato alla difesa del suolo, di Luca Piaggi, la situazione è già delineata: "Al momento è necessaria una potatura - fanno sapere ai taccuini di CDS -. L'ufficio del verde è e’ già intervenuto e contestualmente alla manutenzione verrà effettuata una verifica dell'alberatura".



Seguiranno degli accertamenti dunque per capire in che stato di salute è la palma e se effettivamente rappresenta un pericolo e quindi valutarne un possibile taglio.