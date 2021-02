Mentre è in atto una disputa per interpretarne nome volgare e origine fisica dell'accaduto, il fenomeno si è ripresentato anche questa mattina e perdurerà sino a domani. Per poi lasciare il sole libero di risplendere senza "aloni".

La Spezia - Ci avete inondato di foto e video, e continuate a farlo attraverso la nostra mail (redazione@cittadellaspezia.com) o i nostri canali social, perchè affascinati e curiosamente impegnati ad immortalare quell'anomalia climatica (e visiva) che abbiamo percepito per tutta la giornata di ieri sulla totalità del litorale che parte dal levante genovese sino alla Versilia. Solo e soltanto qui, dentro questi 150 chilometri, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi il fenomeno della 'nebbia marina': un tema su cui c'è stata e c'è tuttora disputa tra esperti (o meno) per interpretarne nome volgare e origine fisica dell'accaduto. Ebbene la nebbia non saluterà definitivamente le coste del mar Ligure, almeno prima di domani sera: previsto dunque anche per oggi e domani, almeno secondo le previsioni metereologiche che confermano le giornate di bel tempo, rese tuttavia molto meno terse da questa persistente nebbia che regala scenari davvero suggestivi e che domani potrebbe intensificandosi, ingrigire il cielo, riducendo la visibilità Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6.4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.