La droga non deve entrare a scuola, il patto d'acciaio coi carabinieri

La Spezia - In totale sintonia con il dirigente scolastico del Liceo Parentuncelli-Istituto Arzelà, i carabinieri hanno controllato alcuni giovani studenti che si stavano recando a scuola: il successivo sequestro di alcuni semi di marijuana, di alcuni grammi di hashish e di vari grinder, gli strumenti utlizzati per sminuzzarla, oltre anche ad alcuni materiali da confezionamento, ne è stata diretta conseguenza. In origine la vicenda era stata generata dalla segnalazione da parte di alcuni professori e del dirigente scolastico e gli accertamenti hanno permesso di confermare che esisteva un contatto reiterato tra un marocchino, conosciuto per diversi precedenti nel traffico di sostanza stupefacente e alcuni degli studenti che avrebbero potuto fungere da tramite a loro volta per altri allievi dell'istituto.



L'altra mattina l'azione dei militari in sinergia con il dirigente scolastico è stata indirizzata proprio ad interrompere sul nascere questo legame e mantenere la scuola pulita a tutela degli studenti che la frequentano. I genitori sono stati collaborativi ed i ragazzi coinvolti hanno ammesso le proprie responsabilità, resisi conto delle possibili responsabilità amministrative e penali a cui avrebbero potuto andare incontro. Ma non finisce qui: nelle prossime settimane la scuola proseguirà il progetto di legalità d'accordo l'arma locale: ci saranno vari incontri con i carabinieri di Sarzana, cui verranno dati consigli. Non mancheranno azioni preventive e dissausive nei pressi dell'istituto sia offrendo una offerta informativa ai genitori per dare loro strumenti per cogliere sintomi o indicazioni e notare in tempo nei propri figli segni di disagio da uso di sostanza stupefacente o bullismo.