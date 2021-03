La comunità francescana e il mondo del volontariato piangono Alessandro Bartocci

La Spezia - "Con grande dolore comunichiamo che il nostro Alessandro Bartocci è improvvisamente mancato. È stato compagno di viaggio e promotore del nostro progetto di volontariato e di vicinanza ai poveri. Lo affidiamo al Signore della vita". E' con queste parole che padre Gian Luigi Ameglio della comunità francescana di Gaggiola annuncia la dipartita dell'amico e collaboratore, dell'associazione San Francesco, Alessandro Bartocci mancato a 51 anni, per un male contro il quale ha lottato fino all'ultimo.

Alesandro si occupava della formazione dei volontari, era un grande comunicatori e sapeva trasmettere tutto il suo sapere: era sempre pronto ad ascoltare gli altri e ad aiutare i più deboli. Lascia il padre, la madre, la sorella e la compagna.

Al commento di padre Gian Luigi si aggiunge quello di un altro amico, Matteo: "Voglio ricordarti con questo sorriso in una delle tante giornate passate insieme a far del bene, tramite il volontariato e a volerlo trasmettere sempre, tramite buone azioni. La vita è stata ingiusta con te , troppo presto ci hai lasciati. Caro Ale ti ricorderò sempre, lo farò perchè da quelle giornate mi hai trasmesso e insegnato tante cose che porterò con me nella vita di tutti i giorni. Ti saluto con la nostra battuta che era diventata la nostra routine quando ci sentivamo.

Eccolo Lì. Un abbraccio amico mio".

I funerali avranno luogo sabato prossimo 20 marzo alle 15 al Santuario di San Francesco a Gaggiola.