La colonnina di mercurio scende; più sole, più freddo

La Spezia - Archiviata una settiamana piovosa e ventosa, la Spezia si è svegliata questa mattina sotto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi che ci porteremo dietro per l'intera giornata: sembra incredibile ma nè oggi nè nei prossimi giorni non sono previste piogge con possibili nuove perturbazioni a partire dalla seconda parte della settimana. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12.7°C, la minima di 3.5°C, lo zero termico si attesterà a 1135m: le minime scenderanno sino allo 0 a partire dai primi giorni di febbraio. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare agitato.