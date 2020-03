La città piange l'avvocato Umberto Burla

La Spezia - Non ce l'ha fatta l'avvocato Umberto Burla. Aveva 91 anni e circa tre mesi fa era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale dal quale non si era più ripreso. Appresa la notizia della scomparsa il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha espresso il suo cordoglio a nome della città: "“A nome di tutta la Città le mie più sincere condoglianze alla famiglia per la scomparsa dell’avvocato Umberto Burla – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – una grave perdita per tutta la comunità spezzina. L’avvocato Burla era una figura di spicco: non solo presidente dell’ACI ma anche appassionato scrittore e ricercatore di storia locale. Per tutta la sua vita ha contribuito alla crescita della nostra comunità con il suo grande senso civico e la sua raffinata cultura, sempre mosso dall’amore sconfinato che nutriva per la Città. Alla Spezia mancherà un grande spezzino. Purtroppo la sofferenza che l’incidente che lo ha spento è stata inutile, noi abbiamo sperato in silenzio che la sua intelligenza tornasse ad arricchire la Città, e lo ricorderemo sempre con affetto e stima.”