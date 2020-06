La città piange Rollando Spezia, decano dei commercialisti

La Spezia - Rollando Spezia, storico commercialista, non c'è più. A portalo via un malore improvviso che lo ha colpito questa notte mentre si trovava a casa con la moglie. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e nonostante le incisive manovre rianimatorie non c'è stato nulla da fare. Spezia aveva 85 anni e aveva cominciato la sua attività di dottore commercialista nel 1963. Nel tempo lo avevano affiancato i figli Gianluca e Raffaella.



Stimato professionista e uomo di rara sensibilità era stato membro anche dell'associazione "Fratelli della Costa", nata nel 1951 in Cile. Di elevata statura morale era conosciutissimo alla Spezia quella stessa città che vide anche distrutta dalle bombe della Seconda guerra mondiale, periodo in cui frequentava le scuole elementari.

Chi lo ha amato e conosciuto lo ricorda come un professionista attento e uomo di rara sensibilità. "Un amico, un consigliere, una persona bilanciata, un giusto" lo ricordano alcuni amici di famiglia. Proprio per volontà della famiglia, colpita da un dolore grande quanto profondo, l'ultimo saluto a Rollando si terrà in formula privata. Le condoglianze da parte della redazione di Città della Spezia.