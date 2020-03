La città e le strade sono deserte, l'istrice arriva sino in Via Vittorio Veneto

La Spezia - In città, a poche centinaia di metri da Piazza Europa, si erano visti cinghiali e delfini (ovviamente in mare, di fronte alla Morin), ma mai un istrice. E invece l'altra sera Massimo Ottomanelli, uscendo dal lavoro, ne ha incontrato uno che percorreva i portici di Via Vittorio Veneto, all'altezza di Piazza Europa e, dopo un po' di sorpresa, lo ha immortalato con lo smartphone. E in poche ore il video è diventato virale su Whatsapp.



Probabilmente l'animale vive nella boscaglia che si trova alle spalle della cattedrale e delle palazzine di Via Costantini e muovendosi alla ricerca di cibo è arrivato sino in pieno centro, non avendo trovato le auto e gli abitanti che solitamente, facendo rumore, lo spaventano e lo spingono a rimanere al riparo.