La Volante trova un anziano vagare nel cuore della notte e lo riaccompagna a casa

La Spezia - Nel corso della nottata del 23 novembre scorso, verso le 2, il personale della Squadra Volante notava una persona che in tuta e felpa con cappuccio calzato, vagava a piedi con aria smarrita in direzione del centro commerciale “Le Terrazze”.

Visto l’orario e in virtù del divieto di spostamento notturno legato all’emergenza epidemiologica, gli operatori si avvicinavano e procedevano a un controllo.

L’uomo, un cittadino italiano di 81 anni residente alla Spezia, rispondeva con frasi confuse alle domande degli agenti, asserendo di abitare in un'altra provincia e di essere stato accompagnato alla Spezia da altri, in circostanze poco chiare.



Attraverso l’operatore della centrale operativa, venivano effettuati accertamenti sul reale e effettivo domicilio dell’uomo, da cui emergeva essere residente alla Spezia. Mentre gli agenti cercavano di tranquillizzare l’anziano, hanno notato un cellulare sporgere dalla tasca della sua felpa: effettuato un controllo sulle ultime chiamate in entrata ed in uscita notavano che risultavano numerose chiamate perse, ricevute principalmente da due sole utenze telefoniche, corrispondenti ai due figli, che venivano immediatamente contattati e che manifestavano grande sollievo nell’apprendere il ritrovamento del padre da parte della Polizia.

Il pensionato è stato quindi riaccompagnato presso il proprio domicilio dove riabbracciava e tranquillizzava i propri familiari.

Sollievo e soddisfazione anche per il personale delle Volanti, per aver evitato che un momento di difficoltà potesse trasformarsi in tragedia.