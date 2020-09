La Spezia, ventuno Covid positivi in più nelle ultime ventiquattro ore

La Spezia - Sono 47 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Ventuno riguardano quest'oggi Asl5 distinti fra 14 contatto di caso, 3 accessi all'ospedale e 4 derivanti dall'attività di screening, ricordandosi sempre che la specificazione dell'Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. La provincia spezzina rimane di gran lunga quella che fra agosto e settembre presenta il maggior numero di contagi: nelle ultime ventiquattro ore infatti in Asl1 i nuovi positivi sono 8, in Asl2 2, in Asl3 16.



Per quanto concerne gli ospedalizzati è sempre l'Asl5 quella coi numeri più significativi: con sei letti in più rispetto a ieri, fra Sant'Andrea e San Bartolomeo raggiunto il numero complessivo di 35, con 4 terapie intensive. Al momento il riparto provincia per provincia dice Savona 198, Imperia 94, Genova 893, La Spezia 275, senza dimenticare i residenti fuori Regione/Estero 85 e altri 145 casi in fase di verifica. Il totale dei tamponi effettuati è arrivato a 246.584, nelle ultime ventiquattro ore sono stati eseguiti 2.169 test. Infine le sorveglianze attive: in Asl1 sono 126, in Asl2 257, in Asl3 626, in Asl4 120, in Asl5 686, 59 in più di ieri.