La Spezia supera i mille positivi. Sale il numero delle vittime

La Spezia - Mille e sei positivi. Tre morti, 31 nuovi positivi e cinque ricoveri in meno in ospedale. Sono questi i numeri principali, relativi alla Spezia per quanto riguarda l'aggiornamento sul coronavirus. Dai numeri diffusi da Alisa il totale dei tamponi effettuati è di 2.049, mentre sono 284.175 da inizio emergenza.

Il numero totale dei positivi di oggi in tutta la Liguria è 84 per un totale di 2.774, di questi 1.006 sono in provincia della Spezia a fronte dei 1.115 di Genova. Andando nel dettaglio della provincia. Le persone decedute sono tre donne ricoverate al San Bartolomeo di Sarzana. Una è una 96enne residente alla Spezia, è mancata il 18 settembre. Gli altri due decessi si sono registrati nella giornata di oggi si tratta di due anziane di 90 e 83 anni entrambe residenti nello Spezzino. Il totale delle vittime in provincia dall'inizio dell'emergenza è 162 per la Spezia, in tutta la Liguria li decessi per il virus sono stati 1.591.

Per quanto riguarda i nuovi positivi individuati in provincia, come detto il totale è 31, si tratta di 21 da caso conclamato e 10 individuati dallo screening. Gli ospedalizzati in provincia sono 79, cinque in meno rispetto alla giornata di ieri. Sei persone si trovano in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda il numero delle sorveglianze attive alla Spezia, con 825, spetta il primato. In tutta la Liguria sono 2.059 a questi si aggiungono 33 persone in isolamento domiciliare.