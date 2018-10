La Spezia si prepara per il maltempo chiuse tutte le scuole della provincia

Arrivano a raffica le ordinanze dei Comuni. Con l'allerta rossa di domani la campanella non suonerà in tutti gli istituti.

La Spezia - Il servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha diffuso l’allerta meteo per piogge e temporali emanata da Arpal: l’allerta sarà arancione a partire dalle ore 23.59 di oggi, domenica 28 ottobre, fino alle ore 11.59 di domani, lunedì 29, per poi salire a rossa dalle ore 12.00 fino fino alle 23.59 di domani, lunedì 29.

A seguito dell’aggravamento delle condizioni meteo, considerato che allo stato attuale gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro territorio non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata), e sussistendo inoltre l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino, al fine di garantire la pubblica incolumità sul territorio comunale, in modo particolare di soggetti deboli (minori), il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha disposto con ordinanza la chiusura per l’intera giornata di domani, lunedì 29 ottobre, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, estesa anche al personale docente e non docente, oltre alla sospensione dei servizi educativi e ricreativi, sia pubblici che privati.



"In caso di forti piogge - scrive in una nota il Comune della Spezia - si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. La struttura del COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile presso gli uffici in Piazzale Giovanni XXIII (tel.0187- 501172), terrà costantemente monitorata l’evoluzione della situazione".

"Si coglie l’occasione - prosegue la nota - per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane. Si comunica inoltre che la giornata di apertura di "Aspettando Orientamenti" in programma domani, 29 ottobre, in Sala Dante é stata annullata. Nelle prossime ore sará comunicata una nuova data. Le giornate del 30 e 31 ottobre al momento sono invece confermate".



Scuole chiuse anche nel resto del terriotrio provinciale, dalla costa alla Val di Vara fino alla Val di Magra, dove nel Comune di Luni sono state fatte sfollare otto famiglie in via pracauzionale ogni qualvolta si presenta una condizione di rischio come le allerte di massimo grado. L'annuncio della chiusura delle scuole superiori era stato diffuso nelle prime ore pomeridiane anche dalla Provincia della Spezia.

Con il più alto grado di allerta vengono sospese anche tutte le attività ludico ricreative e vengono chiusi i cimiteri comunali e gli impianti sportivi. Sin dai primi annunci dell'immininente arrivo del maltempo dell'innalzamento dell'allerta numerosi i sindaci che sono ricorsi ai social network per avvisare i propri cittadini.