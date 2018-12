La Spezia saluta il sole, possibile nevischio nell'entroterra

La Spezia - L'ingresso di correnti umide di origine atlantica favorisce in progressivo aumento della nuvolosità con addensamenti che nel corso delle ore si faranno via via più consistenti. Lo riporta Arpal che annuncia: "In serata ci attendiamo deboli precipitazioni sparse, a carattere di neve o nevischio nell'entroterra. I venti soffieranno da Nord deboli o moderati in rinforzo fino a localmente forti ed in rotazione da Est, Sud-Est a Levante la sera"



Il mare sarà poco o localmente mosso la sera e l'umidità sui valori medi. Le temperature sullo spezzino tra una minima di 4° e una massima di 12°.