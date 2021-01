La Spezia piange Liliana Fini

La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte di Liliana Fini, 81 anni, da tutti conosciuta come Lilli. Per molti anni gestì, assieme ad un’amica e socia, la piccola ed elegante boutique "Ritz" in Piazzetta Del Santo, affacciata su Corso Cavour, in centro storico alla Spezia. A illuminare la sua vita il figlio Alessandro, avuto da un precedente matrimonio, e l’amore sbocciato con Alberto Conforti già dirigente dell’Oto Melara e scomparso nei giorni scorsi.

Commosso il ricordo di un grande amico della famiglia, Guido Melley: “Carissima Lilli,ora anche tu hai raggiunto il tuo caro Alberto ed ora potrete riprendere le vostre passeggiate insieme, come facevate sulla calata di Portovenere o nelle nostre vie del centro, e nessuno dei vostri amici e parenti potrà dimenticarvi. Un affettuoso e forte abbraccio ad Ale, Rossella, Pietro e Bianca da parte mia, della mia famiglia e di tutti noi”.

I funerali si terranno sabato 23 gennaio alle 15 nella chiesa Nostra signora della neve in Viale Garibaldi alla Spezia.