La Spezia "off limits" per tre truffatori

Questa mattina a tre uomini denunciati per truffa aggravata in concorso è arrivato il foglio di via obblicatorio.

le indagini

La Spezia - Non potranno avvicinarsi più alla Spezia per almeno tre anni. Il provvedimento è stato notificato questa mattina dalla Polizia di Stato a tre uomini di 77, 76 e 49 anni definiti dalle forze dell'ordine specialisti del settore delle truffe.



Le loro vittime erano soprattutto anziani e i tre furbetti erano già stati denunciati per truffa aggravata in concorso nelle scorse settimane. Tra le vittime anche un'anziana signora di 89 anni caduto nella rete dei truffatori lo scorso agosto. Ad andare avanti con le indagini sono stati gli uomini della Squadra mobile.

La indagini sono partite immediatamente e il primo provvedimento di denuncia era partito lo scorso novembre. A chiudere il cerchio sulla questione il nuovo provvedimento da parte del questore.