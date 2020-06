La Spezia in lutto per la morte di Alessandro Ghirri

La Spezia - Lutto alla Spezia per la morte dell'agente di commercio Alessandro Ghirri, 57 anni, scomparso prematuramente nel Torinese. Il suo corpo è stato ritrovato nella stanza d'albergo dove soggiornava per motivi di lavoro e dove lo avrebbe colpito un malore fatale. A fare la triste scoperta è stato il personale della struttura ricettiva che ha immediatamente allertato i soccorsi, purtroppo non c'era più nulla da fare. Ghirri era uno stimato professionista e appassionato dello sci, settore dove lavorava come rappresentante di commercio, ed era cugino della dirigente del Comune Rosanna Ghirri. Lascia una figlia, Giulia. Sono numerosi gli attestati di cordoglio da quanti lo hanno amato e conosciuto. Le esequie si terranno lunedì alla Spezia.