La Ripa chiude per lavori, nuova ordinanza della Provincia

La Spezia - Una nuova ordinanza della Provincia della Spezia annuncia la sospensione della circolazione nella tratta compresa nell'area del cantiere della A.T.I. Varia Costruzioni srl, Interstrade spa, Geo Alpi Italiana srl interessata dai lavori di “sistemazione strada provinciale S.P. 31 della Ripa Lotto 1”, dalle ore 8:30 alle ore 19:30 del giorno 13 giugno 2019 e comunque fino al completamento di tutte le attività poste in essere dalla Ditta esecutrice che a proprio giudizio risultassero comunque necessarie a garantire la sicurezza della circolazione pubblica nella tratta di S.P. 31 oggetto del cantiere in parola una volta riaperta al traffico e ne abbia verificato la completa funzionalità ai fini in parola.

La sospensione della circolazione nella tratta complementare a quella sopra indicata e compresa tra la fine dell’area Nato e Via Montebuono meglio individuata in sito dai “varchi” dotati di lanterna semaforica, dalle ore 8:30 alle ore 19:30 del giorno 13 giugno 2019.

La Ditta esecutrice ha l’onere dell’apposizione della segnaletica prescritta dal Codice della Strada e della relativa segnalazione di preavviso al fine di consentire la tempestiva scelta degli itinerari alternativi.

La Ditta esecutrice rimane responsabile anche per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito della non corretta regolamentazione del traffico, sollevando l’Ente Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste nella presente Ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita ex art. 6 com a 14 del Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n° 285.

I funzionari e gli agenti ai quali spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza può essere attuata esclusivamente nella sua totalità, la stessa si intende operativa allorché la ditta esecutrice ponga in essere anche solo alcune delle facoltà, obbligazioni o disposizioni contenute nel presente atto, dovendosi intendere con ciò accettato l’intero contenuto della presente valendo il principio del fatto concludente