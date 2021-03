La Questura rivolge i migliori auguri al Comandante Bertoneri

La Spezia - Il Questore Burdese rivolge al nuovo Comandante della Polizia Municipale della Spezia, Dott. Francesco Bertoneri, i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico.

“Sono certa che il dott. Bertoneri saprà attendere al meglio al suo nuovo incarico di Comandante della Polizia Municipale della Spezia, grazie all’elevata professionalità specifica ed alle consolidate capacità di coordinamento che ha maturato nel corso della sua carriera nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che l’ha visto ben operare dapprima presso la Questura di Savona e dal 2008 presso la Questura della Spezia, da oltre 12 anni nel delicato ruolo di Capo di Gabinetto. La profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche e la dedizione alle esigenze della collettività gli consentiranno di fare fronte alla delicata congiuntura attuale, integrandosi rapidamente nell’ottima Squadra lasciata dal suo predecessore, e che opera quotidianamente in sinergia con le Forze di Polizia”.

Già nel corso dell’odierna riunione operativa, nel condividere il completamento dell’iter di assegnazione del Vice Questore, i Dirigenti e Funzionari della Questura hanno inteso rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al collega per la nuova esperienza professionale, certi di incrociarlo a breve in città nei nuovi scenari organizzativi ed operativi.