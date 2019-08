La Polizia setaccia la città, spuntano un binocolo sospetto e doping per animali

La Spezia - La mattina del 28 agosto scorso alla Spezia si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio ed il degrado urbano, con pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, inviate da Genova, e Volanti della Questura, che hanno monitorato in particolare l’area compresa tra il parco della Maggiolina e l’Ospedale Sant’Andrea, recentemente bersaglio di furti in abitazione.

I poliziotti, nel corso dell’operazione congiunta, hanno controllato tre cittadini (due dell’est europeo e un italiano), risultati avere precedenti per rapina e furto. Dalla perquisizione del furgone sul quale si trovavano, veniva rilevata la presenza di un binocolo, strumento talora utilizzato a scopo ricognitivo per l’effettuazione delle “visite” negli appartamenti.



Successivamente, gli equipaggi fermavano un uomo in atteggiamento sospetto, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana e di una scatola di un farmaco, uno steroide anabolizzante per uso animale, solitamente usato per doping sportivo, che gli veniva immediatamente sequestrato. Veniva segnalato alla Prefettura per possesso di stupefacenti ad uso personale, con contestuale ritiro della patente.

Nel corso dei servizi, proseguiti fino a tarda mattinata, sono state identificate 22 persone, di cui 6 stranieri, e controllati 5 veicoli.