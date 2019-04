La Polizia premia le sue donne e i suoi uomini migliori

La Spezia - Ieri, nel corso delle celebrazioni della Festa della Polizia di Stato, sono stati premiati i dirigenti, i funzionari e gli agenti della questura spezzina che nel passato recente si sono distinti per i successi e l'impegno nell'attività lavorativa. Di seguito riportiamo l'elenco delle persone premiate e le motivazioni.



Lode al vice questore Girolamo Ascione, all’ispettore superiore Davide Bello, ai sovrintendenti capo coordinatori Nello Barenco e Annabella Rossi, e all’assistente capo coordinatore Andrea Esposito con la seguente motivazione:

"Portavano a termine un’indagine di polizia giudiziaria, che consentiva di assicurare alla giustizia l’autore di una violenza sessuale nei confronti di una ragazza di anni sedici. Davano prova, nella circostanza, di intuito investigativo e capacità professionale”.



Lode all’ispettore capo Letizia Pigoni, con la seguente motivazione:

"Con professionalità e impegno, coordinava un’indagine di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla PG, nei confronti di dieci elementi di spicco dell’area anarchica torinese e cuneese".



Lode all’assistente capo Davide Pezzoni, con la seguente motivazione:

"Per l’impegno profuso nell’espletare un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino nordafricano destinatario di un mandato d’arresto europeo per traffico di sostanze stupefacenti. Dava prova, nella circostanza, di capacita’ professionali e intuito investigativo".



Lode all’assistente capo Alessandro Daniele, con la seguente motivazione:

"Dando prova di capacita’ professionale, si distingueva in una attivita’ di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un soggetto resosi responsabile dei reati di minacce aggravate in danno della compagna e di resistenza a pubblico ufficiale".



Lode all’assistente capo Giuseppe Inferrera, con le seguenti motivazioni:

"Per l’impegno profuso nell’espletare un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, in flagranza di reato, di un cittadino straniero, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e con il sequestro di circa due chilogrammi di hashish. Dava prova, nella circostanza, di elevate capacità professionali".