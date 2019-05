La Municipale arresta un pusher ai Giardini

La Spezia - Un arresto questa mattina da parte del personale del Reparto sicurezza della Polizia locale per spaccio di sostanze stupefacenti ai giardini pubblici.

L'intervento ha avuto origine da indicazioni fornite da frequentatori dell'area verde all'assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei che ha interessato in merito il Comando di Via Lamarmora. Elementi conoscitivi in tal senso sono stati forniti dallo stesso servizio dell'Associazione nazionale Polizia di Stato che con propri volontari, a seguito di convenzione con il Comune della Spezia monitora i parchi cittadini.



Questa mattina intorno alle 11 personale in borghese ha individuato una persona che con fare sospetto avvicinava dei giovani in adiacenza al palco della musica. La persona, un ventottenne albanese residente alla Spezia, con precedenti penali significativi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata trovata in possesso di una bilancia, circa 40 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina.

Portato al comando di Via Lamarmora il pusher è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale per il reato di spaccio di droga su disposizione del pm di turno con detenzione domiciliare.

La droga e gli strumenti sono stati posti sotto sequestro penale.