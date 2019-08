La Mobile lo cercava ovunque, braccato in viale San Bartolomeo

La Spezia - Il fiuto degli uomini della Squadra Mobile della Questura spezzina ha permesso di trarre in arresto un cittadino marocchino quarantenne senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine sia per numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti che per svariati tentativi di alterazione della propria identità col ricorso ad innumerevoli “alias”, posti in essere, di volta in volta, per eludere i controlli. L’uomo, a bordo di un’auto, è stato intercettato giovedì pomeriggio da una pattuglia della Squadra Mobile che, nell’effettuare dei mirati controlli antidroga in viale San Bartolomeo, ha prontamente riconosciuto il malvivente e lo ha sottoposto ai conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria. Al termine delle verifiche gli agenti hanno proceduto all’esecuzione della misura cautelare personale del divieto di dimora nella provincia spezzina, emessa dal G.I.P. del Tribunale della Spezia, traendolo altresì in arresto in ottemperanza ad un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Grosseto.