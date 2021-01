La Liguria torna sopra i 6mila positivi, lieve crescita dei ricoverati

La Spezia - Sono 203 i nuovi positivi in Liguria (23 residenti nello spezzino) su 1.265 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino diffuso oggi dalla Regione riferisce poi di 198 nuovi guariti e 9 nuovi deceduti (pazienti ricoverati al San Martino e ad Albenga), che portano il totale ligure a 2.907 (a cui concorrono 287 positivi al Covid-19 spentisi negli ospedali spezzini). Gli ospedalizzati con positività al coronavirus in Liguria sono attualmente 740 (+13), di cui 66 in terapia intensiva. In Asl5 sono 125 (+6) di cui 8 in Ti; l'incremento odierno riguarda il San Bartolomeo, dopo i ricoverati sono passati da 110 a 116 (7 quelli in Ti), mentre permangono 9 al Sant'Andrea (uno in Ti).



I positivi per provincia di residenza



SAVONA 1.123 (-17)

LA SPEZIA 911 (+13)

IMPERIA 506 (+20)

GENOVA 3.189 (+10)

Residenti fuori Regione/Estero 126 (-7)

altro/in fase di verifica 161

TOTALE 6.016 (+19)



Sono infine 4.901 (-39) i liguri in sorveglianza attiva, di cui 677 (-32) in Asl5, nonché 4.962 (+92) quelli in isolamento domiciliare.