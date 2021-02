La Liguria supera i 65mila guariti, a Sarzana muore un 57enne

La Spezia - Sono undici i decessi di pazienti Covid-19 positivi aggiunti dal bollettino regionale odierno alla triste conta ligure partita a inizio pandemia. Il totale ora è di 3.543 vittime, 378 delle quali si sono spente negli ospedali della Asl5; le ultime due sono riportate dal bollettino odierno: si tratta di una donna di 84 anni e di un uomo di soli 57, spentisi entrambi il 15 febbraio all'ospedale di Sarzana. Il 57enne è il deceduto più giovane tra quelli riferiti oggi dalla Regione, di età compresa tra 57, appunto, e 95 anni, e mancati tutti tra il 13 e il 16 febbraio, eccezion fatta per una scheda decesso risalente a inizio gennaio.



C'è poi il dato dei nuovi positivi: sono 309 i nuovi contagiati dal covid-19 in Liguria, a fronte di 4.794 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.992 tamponi antigenici rapidi. Dei 309, 61 sono residenti nello Spezzino, che attualmente conta 755 positivi (-20 rispetto al bollettino di ieri); 5.694 gli attuali positivi totali in Liguria, in calo rispetto ai 5.742 riportati 24 ore fa. E con 346 guariti di giornata, la Liguria supera i 65mila guariti da inizio pandemia (arrivando a 65.302, precisamente).



Capitolo ricoverati positivi al Covid-19: a livello regionale scendono da 646 a 629; 60 i pazienti in terapia intensiva. Lievissimo calo – un paziente in meno - anche in Asl5 nelle ultime 24 ore: se al San Bartolomeo si passa da 110 a 111 ricoverati (5 in terapia intensiva), al Sant'Andrea si scende da 9 a 7 (nessuno in Ti). Infine, sono 5.868 i liguri in sorveglianza attiva (622 in Asl5) e 4.227 (-87) quelli in isolamento domiciliare.