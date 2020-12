La Liguria conta altre 26 vittime, calano i positivi nello Spezzino

La Spezia - Sono 422 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria, a fronte di 4.957 tamponi effettuati (totale oltre 614mila). Le Asl genovesi hanno refertato 253 nuovi casi, seguite da Asl5 (87), Asl1 (46) e Asl2 (20). Sono 26 le vittime Covid-19 positive (dai 57 ai 95 anni) che si aggiungono alla triste conta regionale (totale 2.449); le vittime registrate in Asl5 restano a quota 244. Sono 942 i guariti di giornata per un totale di quasi 39mila da inizio pandemia. I liguri Covid-19 positivi ammontano oggi ammontano quindi a 11.497, in caso rispetto ai 12.043 di ieri; nello Spezzino i positivi sono 1.810 (-75). Sono poi 1.034 (-31) gli ospedalizzati sul territorio regionale, di cui 102 in terapia intensiva. Giù di un'unità gli ospedalizzati del San Bartolomeo (108, 8in Ti); passano invece da 4 a 6 quelli del Sant'Andrea (4 in Ti). Oltre 9.500 i liguri in sorveglianza attiva, di cui 781 in Asl5; quasi 10.500 i liguri in isolamento domiciliare, calati di mezzo migliaio. Da oggi disponibile il numero dei tamponi antigenici rapidi: dal 2 novembre scorso ne sono stati effettuati oltre 76mila.



CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA



SAVONA

1201



LA SPEZIA

1810



IMPERIA

1069



GENOVA

6677



Residenti fuori Regione/Estero

267

altro/in fase di verifica

473



TOTALE

11497