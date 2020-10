La Liguria conta 778 nuovi positivi, muore un 84enne al San Bartolomeo

La Spezia - Salgono a 182 i ricoverati spezzini decedute con positività al Covid-19, complice il decesso odierno di un anziano di 84 anni all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Nel resto della regione si contano altri sei morti, per un computo totale che arriva a quota 1.680. I nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore dai laboratori delle Asl liguri sono 778 su 5.086 tamponi (399.461 da inizio pandemia). Di questo cospicuo ammontare, il grosso arriva dalla Asl 3 (573); 44 i casi emersi in Asl 5 (20 contatti di caso confermato, 24 da attività di screening). Crescono gli ospedalizzati coronavirus positivi a livello regionale, che diventano 631 (di cui 33 in terapia intensiva), 57 in più rispetto a ieri. Calano però in Asl 5: i ricoverati al San Bartolomeo sono ora 42 (-4), di cui 5 in terapia intensiva, mentre permane la presenza di un ospedalizzato al Sant'Andrea. I guariti di giornata sono 32 (totale 9.938 da inizio pandemia). I liguri in isolamento domiciliare sono 4838 (+346), quelli in sorveglianza attiva 5.380 (+130), di cui 759 (+138) in Asl 5.



Gli attuali positivi provincia per provincia:



SAVONA

855 (+66)



LA SPEZIA

1065 (+36)



IMPERIA

660 (+73)



GENOVA

6.375 (+526)



Residenti fuori Regione/Estero

234 (+9)



altro/in fase di verifica

553 (+30)



Totale

9.742 (+740)