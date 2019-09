La Guardia costiera spezzina sequestra mezzo quintale di pesce

La Spezia - Ammonta a più di mezzo quintale il prodotto ittico in cattivo stato di conservazione che sarebbe finito sulle tavole degli ignari cittadini se il personale della Guardia Costiera della Spezia non lo avesse sequestrato nel corso di un’operazione di polizia marittima.



L’attività del Nucleo Pesca nell’ambito della filiera ittica a tutela del consumatore continua non solo nel territorio spezzino. I militari della Capitaneria, infatti, si sono recati nella provincia di Pavia per sottoporre a controlli di rito i vari esercizi commerciali della zona, al fine di verificare la regolare rintracciabilità dei prodotti detenuti, nonché la loro presentazione, etichettatura e conservazione.



Dalle ispezioni effettuate sono emerse alcune irregolarità, in particolar modo relative alla presenza nei banchi espositori refrigerati di prodotti ittici ad una temperatura nettamente superiore a quella prevista dalle norme di settore, a scapito della salubrità del prodotto e quindi dei potenziali acquirenti. È stato altresì rinvenuto prodotto surgelato scaduto, pronto per la successiva commercializzazione.



A fronte delle irregolarità riscontrate, i militari della Guardia Costiera hanno provveduto a sequestrare più di mezzo quintale di prodotto ittico e ad elevare sanzioni amministrative per circa 3.000 euro. L’attività di controllo in tutte le province ricadenti nell’area di responsabilità della Capitaneria spezzina continuerà incessantemente nel quadro degli obiettivi assegnati dal Comando Generale, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Liguria, a tutela della risorsa ittica e a salvaguardia dei consumatori finali.