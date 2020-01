La Galleria di Marinasco ritorna a senso unico a fasce orarie sino al 4 marzo, data di fine lavori

La Spezia - E' stato ripristinato il senso unico alternato all'interno della Galleria Marinasco della variante Aurelia. L'intervento di adeguamento impiantistico e di manutenzione messo in atto da Anas era stato interrotto durante il periodo natalizio e sino alla conclusione delle festività e pertanto era stato consentito il transito in entrambe le direzioni.

Da questa mattina e sino al 4 marzo, giorno di conclusione dei lavori, ritorna in vigore il senso unico per fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 la galleria sarà aperta in direzione La Spezia, dalle 12 alle 19 sarà percorribile in direzione Val di Vara e dalle 19 alle 7 sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia. Il sabato la galleria sarà percorribile dalle 7 alle 12 in direzione La Spezia mentre nel pomeriggio sarà percorribile in entrambe le direzioni, così come la domenica e nei festivi.



Il ritorno del senso unico per fasce orarie ha creato questa mattina alcuni disagi per gli automobilisti che si erano ormai abituati alla possibilità di percorrere liberamente la galleria e non erano a conoscenza del ripristino delle modifiche alla viabilità.