La Focaccia di Recco non è IGT: 2mila euro di multe ai panifici

La Spezia - Multe per non aver rispettato la ricetta della focaccia di Recco, rigorosamente stabilito in quanto prodotto protetto. Le ha elevate il Reparto Tutela Agroalimentare dei Carabinieri di Torino che si sono spinti fino alle province della Spezia e di Pavia per controllare presso diversi esercizi commerciali: panifici, pizzerie e ristoranti. Numerose le violazioni al disciplinare di produzione della “Focaccia di Recco col Formaggio IGP” contestate. Gli specialisti dell'Arma hanno elevato sanzioni amministrative a carico dei rispettivi titolari per 2mila euro.