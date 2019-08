L'ultimo saluto al milite Franco Portoghese

La Spezia - Un profondo lutto ha colpito la Pubblica assistenza della Spezia per la morte di Franco Portoghese, storico milite dell'associazione. Aveva 80 anni e ha perso la battaglia contro una malattia che lo affliggeva da tempo.

Portoghese ha dedicato molto alla vita associativa e tutti i membri della Pubblica assistenza spezzina lo ricordano come un grande amico che si spendeva molto per l'associazione dove ha prestato servizio dai primi anni '90 fino al 2012 senza mai tagliare il filo che lo legava a quel mondo.

Prima di andare in pensione lavorava come tecnico riparatore di lavatrici. Franco aveva dato tutto tutto se stesso alla Pubblica assistenza che nel tempo è diventata la sua seconda famiglia. I funerali si sono tenuti questa mattina a Cadimare dove abitava con la moglie e il figlio.